La RFEA aprueba por unanimidad no convocar a atletas bajo sospecha de dopaje

"Aquellos que tengan un procedimiento abierto no van a ser seleccionados", dijo Chapado

"Aquellos atletas que estén en un procedimiento de investigación no van a ser seleccionados si pueden afectar al rendimiento del equipo. No queremos trasladar aspectos jurídicos. Al final, la posibilidad de seleccionar a los atletas es nuestra", explicó Raúl Chapado, presidente de la RFEA.

Es por este motivo que Adel Mechaal no competirá en el Europeo de Naciones de este fin de semana en Lille. "Se genera incertidumbre, pero tenemos que decidir entre los intereses de ese atleta y los intereses del equipo, en función de si luego sale absuelto o no. Mechal no va al Europeo por este motivo. La decisión del TAS podría afectar al equipo, a sus compañeros y él lo entiende perfectamente. Lo que pido es que se resuelva lo antes posible y los posibles perjuicios no se dilaten en el tiempo. Si el TAS decide que no hay sanción, cumpliremos la orden y si se lo ha ganado, volverá a estar en el equipo", comentó