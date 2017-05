Quintana: "No es fácil atacar ni defenderse de rivales en tan buena condición"

El ciclista colombiano del equipo Movistar Nairo Quintana dijo, tras mantener la 'maglia' rosa en la vigésima etapa del Giro de Italia, que no era "fácil atacar ni defenderse" en una situación en la que sus rivales presentan "tan buena condición" durante las etapas en las que compiten.

"Muchas veces, aunque no se refleje hacia afuera, el sufrimiento es muy grande. Por eso no es fácil atacar ni defenderse de rivales en tan buena condición. Ha sido un día muy, muy difícil. Una vez nos marchamos tiré con todo lo que tenía, buscando sacar más tiempo a Dumoulin, que es el más favorito para mañana", reconoció el vigente campeón de La Vuelta a España.

"La crono de este domingo será muy diferente a la primera del Giro. Es un recorrido realmente para especialistas. Espero poder defenderme bien. No tenemos demasiado tiempo, pero a veces me acaban saliendo buenas contrarreloj y desde luego daré lo máximo de mí. El nivel físico es muy parecido entre todos y pienso que las diferencias no serán demasiado grandes", añadió acerca de la trascendental etapa de este domingo, que dará el ganador final de la 100 edición del Giro.