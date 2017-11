El pebetero de PyeongChang, la tradición de Corea del Sur abrazada por los cinco continentes

La agencia Europa Press, primer medio mundial que desvela su diseño El pebetero de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de PyeongChang acogerá el fuego olímpico en el tradicional jarrón de cerámica en el que los surcoreanos fermentan su comida, y que está abrazado por cinco pilares que representan la unión de los continentes iluminadas por la luz de los aros olímpicos.

Con una altura de cerca de 30 metros, equivalente a un piso de 6 plantas, el pebetero de PyeongChang está situado extramuros del Estadio Olímpico, que será desmontado en parte en su graderío después de los Juegos. Pero el pebetero, no, y su estructura metálica iluminada por la noche con LEDs con los colores de los aros olímpicos quedarán como parte del legado.

"Para todos es especial llevar la antorcha esos 200 metros, pero para nadie más que para mí. ¡Yo la he diseñado! Y me siento muy orgulloso de ello. Cuando veo las imágenes veo que no paro de mirar al cielo, porque estoy dando gracias a Dios", dijo mientras muestra el video en su celular.