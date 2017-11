PyeongChang recibe la llama "de la prosperidad" y la "paz" a 100 días de los Juegos

El Primer Ministro surcoreano confía en que la cita sirva para reconciliarse con su vecino del Norte Los responsables de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de PyeongChang recibieron este miércoles la antorcha olímpica a 100 días de la inauguración en el aeropuerto internacional de Incheon, a 60 kilómetros de la capital Seúl, con la esperanza de que la cita sirva para la "prosperidad" y la "paz" con su vecino del Norte.

En un escenario en la misma pista de aterrizaje de la aún no estrenada Terminal 1 de Incheon, Nak Yon Lee alumbró su discurso minutos después de recibir la llama olímpica de manos de la patinadora Yuna Kim, una celebridad nacional por su oro y plata olímpicos en Vancouver 2010 y Sochi 2014, y el ministro de Cultura, Deportes y Turismo, Jongwhan Do.

Kim y Do transportaban el fuego olímpico en un avión de Korean Air -con el lema 'Let Every Shine' ('Deja que todos brillen')- procedente de Grecia, donde fue prendido como es tradición en el templo de Hera de la antigua Olimpia el pasado 24 de octubre.