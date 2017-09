(Previa) Castroviejo, frente al favoritismo de Froome y Dumoulin en la 'cronoescalada' de Bergen

El corredor de Getxo intentará repetir el podio de 2016, mientras que Gorka Izagirre debuta

"Va a ser un Mundial muy duro. Puede pasar de todo. No se me adapta mal, con la lluvia que va a hacer y el recorrido tan duro será muy exigente", apuntó el vasco del Movistar Team, bronce en Doha 2016 tras ser cuarto en 2015 y en los Juegos de Río 2016, un 'purasangre' curtido en la lucha contra el crono.

El pupilo de Javier Mínguez zanjó el debate sobre si cambiará o no la bici antes de afrontar la ascensión final. "No voy a cambiar. No quiero salir con la presión de tener que hacerlo. Además, entre mi bici de ruta y la 'cabra' no hay muchas diferencias. Subiré con la 'cabra'", señaló.

"Voy a darlo todo y a ver si me sale. Estoy contento con hacer una buena crono, con no cometer errores ni sufrir caídas. A ver si estoy lo más cerca del podio. ¿Cuarto? Mejor cuarto que quinto, pero si puede ser tercero, mejor", dijo entre risas.

'Castro' apunta a Roglic como aspirante al podio, por detrás de los dos grandes favoritos, Froome y Dumoulin. "Es una crono muy exigente en los primeros 28 kilómetros y 'mortal' en los tres finales. Las medias en la primera zona están siendo de 46 y 47, por lo que los rodadores puros como Martin no van a sacar mucho a Froome o Dumoulin, que son los dos grandes favoritos. Y luego en la subida, sin ser una cronoescalada, lo pueden recuperar. Sé que los dos están para ganar, pero no conozco el estado de otros corredores", comentó el seleccionador nacional Mínguez.

A su juicio, la diferencia entre estar bien o estar "súper" es lo que separa de la lucha por las medallas. "Es el caso de Castroviejo, al que no le va nada mal. No tengo nada que decir en su decisión si van a hacer el cambio o no de bicicleta. Los 'artistas' son ellos y basta que les obligue a hacer algo que no tienen previsto para que mentalmente no sea lo mismo.Castroviejo ha subido con la cabra y ha ido bien hasta el final, por lo que entiendo su decisión de no cambiar", dijo.