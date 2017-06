Palamós rememora el 40º aniversario de la Finn Gold Cup con algunos participantes de 1977

El Club Nàutic Costa Brava-Vela Palamós rememorará el 40º aniversario de la Finn Gold Cup que se celebró en aguas catalanas en 1977, y que ganó el español Joaquín Blanco Roca, con la presencia de algunos 'finnistas' que participaron en aquella edición, entre ellos el campeón o el oro olímpico José Luis Doreste.

Aquella cita fue "histórica", según el club organizador, no solo por la victoria del canario Joaquín Blanco Roca, sino por el hecho que por primera y única vez en la historia, el campeón del mundo no pudo inscribir su nombre en la Copa de Oro por causas ajenas al deporte y sí a la política, el Apartheid.

La Dirección General de Deportes --actual Consejo Superior de Deportes-- no permitió que participaran en Palamós dos regatistas sudafricanos, y la Federación Internacional de Vela (IYRU) y la clase Finn no reconocieron aquella Finn Gold Cup como Mundial, aunque la regata se acabaría celebrando bajo la mediación del entonces presidente de la Federación Española de Vela, Miquel Company.

"Es un recuerdo que tengo, pero que entonces no le di mayor importancia, aunque fue un tema político ajeno a nosotros. En aquel momento pensé: si este año no estoy, el año que viene ganaré, pero lo malo es que al año siguiente no gané", recordó el propio Blanco sobre lo sucedido.