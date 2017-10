Pablo Larrazabal: "Acabar bajo par al final del día era clave"

El golfista español Pablo Larrazabal se mostró optimista tras minimizar daños este viernes en la segunda jornada del Andalucía Valderrama Masters, donde a pesar de un mal juego con el 'drive' hizo la "mejor vuelta" posible, con un más dos que le mantiene con otros tantos bajo par.

"Ha sido un día muy duro, no poder tirar 'drives' en el campo de prácticas me afecta mucho porque tengo que coger el feeling con el 'drive' y si no puedo, después me cuesta mucho. He pegado a 7 u 8 árboles y se me ha hecho un campo larguísimo", indicó.