Olazábal, sobre su vuelta a Valderrama: "Guardo muchos y muy buenos recuerdos, fue muy especial"

El golfista español José Mari Olazábal, que disputará el mes que viene el Valderrama Andalucía Masters, aún guarda "muy buenos recuerdos" en el 20º aniversario de la 32ª edición de la Ryder Cup, que tuvo a Severiano Ballesteros como capitán y se celebró en el Real Club Valderrama, la primera que se disputó fuera de Estados Unidos y de las Islas Británicas.

A su vez, Olazábal también alabó a su compañero. "Nunca he visto una sacada de búnker como la de Nacho, le das 100 bolas al mejor especialista en sacar de búnker y jamás dará un golpe como el que dio él; dejó la bola un poco más lejos que la de Phil, que no metió el putt, y empatamos el hoyo y luego el partido. Aquel momento fue increíble", explicó.

Después de la victoria de Europa, Olazábal se vino abajó en la rueda de prensa posterior. "La rueda de prensa final fue muy emotiva. Cuando me preguntaron qué sentía al no haber jugado la Ryder Cup del 95, me vino a la memoria el recuerdo de la etapa tan dura que pasé entre el 95 y principios del 97 y me desmoroné, me vine abajo y lloré. Fue un momento muy especial por todo lo que significaba para mí: el hecho de volver a estar allí después de haber ganado la Copa representando a Europa, a España y con Seve como capitán, fue tremendamente emotivo", sentenció un Olazábal que participará en el Andalucía Valderrama Masters del 19 al 22 de octubre.