La NFL suspende cuatro partidos al receptor de los Jets Jeremy Kerley

El receptor abierto de los New York Jets Jeremy Kerley recibió una suspensión de cuatro partidos por violar la política de la NFL sobre sustancias que mejoran el rendimiento, anunció este lunes la liga estadounidense.

"Me sorprendió una prueba positiva por Turinabol, ya que nunca he tomado a sabiendas sustancias prohibidas. Nunca he usado esteroides en mi vida. Soy un buen deportista, pero cualquiera puede ver mi físico y ver que no soy usuario de esteroides", señaló Kerley tras conocerse la noticia.