Mola: "Me voy a preparar lo mejor posible para revalidar el título en las Series Mundiales"

El triatleta español Mario Mola ha asegurado que su objetivo para 2018 es prepararse "lo mejor posible" para intentar "revalidar el título" en las Series Mundiales, y ha explicado que la consecución del campeonato es "otro paso adelante" en su carrera deportiva.

"Todo pasa por hacer un buen campeonato. Me voy a preparar lo mejor posible para revalidar el título. Los resultados pueden llegar o no porque también habrá que ver cómo estarán los rivales pero yo me sentiré satisfecho si, a pesar de no lograr de nuevo el Campeonato, vuelvo a estar al máximo", señaló en el acto de inicio de curso de la Facultad de Deporte de la Universidad Católica de Murcia.