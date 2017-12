Mireia Belmonte renuncia al Europeo de Dinamarca para preparar 2018

La nadadora española Mireia Belmonte ha decidido renunciar a competir en el Campeonato de Europa de piscina corta, que se celebra en Copenhague (Dinamarca) del 13 al 17 de diciembre, para centrarse en la preparación del próximo año, informó la Real Federación Española de Natación (RFEN) a través de un comunicado.

También apuntó que "hay fases donde la regeneración es clave". "No podemos pretender competir al más alto nivel sin una preparación óptima. La ambición de Mireia no tiene límites, pero somos conscientes de que no es el momento ni de competir ni de arriesgar la temporada", espetó.