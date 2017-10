Mireia Belmonte recibe el premio especial en la gala de la RFEN 2017

La badalonesa, homenajeada por sus últimos éxitos

La gala fue inaugurada por Fernando Carpena, presidente de la RFEN destacando el buen rendimiento de la natación española. "110 deportistas de esta Federación han sido olímpicos en los últimos años. Hemos obtenido siete medallas olímpicas. Un alto porcentaje. Ya estamos caminando hacia Tokio 2020, construyendo unos cimientos maravillosos. Ojalá estén en esa cita todos los galardonados este sábado. A los que no puedan, les deseo que no cesen en sus objetivos, como el del Europeo de Barcelona en 2018", señaló.

El nadador fue galardonado por su gesto en el Mundial de Budapest. Al inicio de su prueba, el Álvarez no saltó al agua en señal de repulsa hacia los atentados que sacudieron Barcelona y Cambrils en agosto. "De no hacerlo, me hubiera parecido una falta de respeto hacia las víctimas", manifestó.