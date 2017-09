Mínguez: "Tendremos que movernos porque no tenemos un rematador con garantías"

El seleccionador de ciclismo en ruta, Javier Mínguez, remarcó que no cuentan para la prueba en línea del Mundial de Bergen (Noruega) con "un rematador de garantías" para el final, lo que les obligará a moverse, asegurando que un ataque en la última subida puede ser "válido".

"Como digo siempre, en el hotel todos ganamos carreras, pero luego hay muchos condicionantes. Lo que está claro es que no tenemos un rematador con garantías para el final, por lo que tendremos que movernos", aseguró Mínguez en declaraciones recogidas por la web de la RFEC.

A cambio, cree que tienen "esa ventaja de no estar limitados por tener que esperar a la parte final" y "esa libertad de atacar". "Aunque luego veremos si nos conviene una fuga o no", admitió. "Dentro del equipo tenemos corredores jóvenes, ambiciosos, y también gente con mucha experiencia, que puede y debe intentar ser protagonista", añadió al respecto.

"El Mundial es una clásica y por ello lo normal es que no se llegue al esprint. Luego sabremos si es uno, dos, cinco o diez, pero no creo que sean cuarenta porque Salmon Hill no es duro, pero tras 270 kilómetros de carrera es muy distinto. El que tenga piernas se va a ir hacia delante", prosiguió el vallisoletano.