Mikel Landa: "Me enteré la complicada situación de la Fundación Euskadi y no podía mirar hacia otro lado"

El ciclista español Mikel Landa ha afirmado que el objetivo principal de su nueva labor al frente de la Fundación Euskadi será "evitar su desaparición" y que no podía mirar "hacia otro lado", y aseguró que no desatenderá el proyecto pese a su actividad deportiva.

"Me enteré de la complicada situación por la que estaba pasando la Fundación, y no podía mirar a otro lado", confesó el ciclista que el año que viene correrá en el Movistar y que se hará cargo de la entidad, que atravesaba una delicada situación. "Hablé con mi gente de confianza y me puse en contacto con Madariaga y así ha surgido todo, con muchos apoyos de todo el mundo", afirmó durante la jornada de descanso en la vuelta.