El pentacampeón del Tour de Francia Miguel Indurain ha presentado este miércoles la 26 edición de La Indurain, en un acto celebrado en la sede central de Banco Santander en Pamplona, carrera cicloturista que tendrá lugar el sábado 22 de julio, con salida y meta en Villava por cuarto año consecutivo.

"Me gustaría agradecer el esfuerzo de todas las personas que trabajan en la organización de la carrera para que todos podamos disfrutar de un día agradable", indicó Indurain, antes de referirse al recorrido. "Lo conozco bien, porque, aunque ha cambiado en determinados puntos, es por donde me he entrenado toda la vida. Es una buena carretera, si bien se va complicando y en Zubiri quien elija el recorrido largo, eso ya son palabras mayores", dijo.