Mavi García: "Correr en el Movistar Team es un gran salto"

La ciclista española Mavi García considera "un gran salto" su fichaje para correr en el nuevo Movistar Team, equipo femenino nacional que cuentan "con medios y recursos" y con el que afrontará "objetivos importantes" como el Giro de Italia.

"Hace dos años que hice el Giro e iba con un poco de miedo. No sabía si estaba preparada porque no había hecho carreras de ciclismo tan largas y de tantos días, pero al final creo que mis entrenamientos han sido decisivos para ello. Hago entrenamientos de fondo muy bueno porque muchos días estoy doblando entrenamientos porque hago bici por la mañana y corro por la tarde, así que al final me di cuenta de que esto era lo mío", añadió al respecto.

García confesó que "iba un poco perdida" a Bergen (Noruega) para la disputa de su primer Mundial. "Era tipo un poco clásica y esas son las que me dan mas respeto, y yo al empezar más tarde voy con un poco de miedo. Al haber hecho muy pocas carreras internacionales me encontré un poco verde, aunque de fuerzas iba muy bien y espero seguir progresando", puntualizó.

García compagina el ciclismo con el duatlón, disciplina que "definitivamente" va a dejar. "Empecé corriendo y a raíz de hacer carreras, algún duatlón en Mallorca, me fui iniciando en la bici, me insistieron en que siguiera porque se me daba muy bien y al final me decidí a competir. Esta ha sido mi tercera temporada y ya en la cuarta me voy a dedicar en exclusiva al ciclismo", remarcó.