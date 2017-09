Dani Marzo y Jesús Pérez, novenos en C2 en el Mundial de Eslalon

El noveno puesto conseguido por Dani Marzo y Jesús Pérez en la final de C2 del Campeonato del Mundo de piragüismo de eslalon ha sido la mejor actuación de la delegación española en una jornada sin fortuna para las otras siete embarcaciones nacionales, que no han superado sus respectivas semifinales.

A pesar del buen resultado, el tándem catalán, que finalizó con un tiempo de 121,29 segundos, no se mostró demasiado satisfecho con su papel en la final. "No estoy muy contento de la final, aunque sí de haberla disputado. Somos competidores natos y nos gusta hacerlo bien. Hemos perdido bastante en el último tramo", confesó Marzo. "No ha sido una temporada fácil. Sabíamos lo que había que hacer y jugamos nuestras armas para llegar a la final, donde no nos han salido lo esperado", añadió Pérez.