Mario Mola: "No será fácil revalidar el título, pero tengo que verme con fuerzas"

El vigente campeón del mundo de las Series Mundiales, Mario Mola, ha afirmado que no le resultará "fácil revalidar el título" que conquistó en Yokohama, explicando que tiene que verse "con fuerzas" para volver a afrontar un reto de este calibre.

"En Yokohama hice un decente segmento de natación y un buen segmento de bici, lo que me permitió poder correr con los primeros. No será fácil revalidar el título pero tengo que verme con fuerzas", aseguró el número uno del ranking mundial en una entrevista facilitada por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Tras sus victorias en las dos últimas pruebas del Mundial, el joven triatleta anuncia que no competirá en la próxima cita, que se celebrará en Leeds, para descansar y preparar las siguientes carreras. "He conseguido dos buenos resultados y ahora voy a optar por descansar. No voy a competir en la próxima prueba de las Series Mundiales (Leeds, Gran Bretaña) para acumular unas semanas de trabajo intenso y poder llegar a las próximas carreras en las mejores condiciones posibles", anunció.