Marina Alabau, subcampeona del mundo de windsurf con foil

La española Marina Alabau se ha proclamado este sábado subcampeona del mundo de windsurf con foil, una nueva modalidad de RS:Convertible que ha celebrado su primer campeonato del Mundo en las Islas Azores y que tuvo como primera campeona a la francesa Maelle Guilbaud.

"Me ha gustado mucho la tabla y me lo he pasado muy bien esta semana. Quiero seguir compitiendo en esta clase porque además es muy divertido. Con poco viento vamos volando y las sensaciones son bastante diferentes a todo lo que he hecho hasta el momento", señaló la sevillana.