Manuel Olmedo, alrededor de un mes de baja tras ser operado de su pierna derecha

El atleta español de media distancia y semifinalista olímpico en Pekín 2008, Manuel Olmedo, ha sido intervenido con éxito este viernes de una lesión en su pierna derecha, por lo que estará de baja un tiempo estimado de un mes que le supondrá perderse el final de la temporada de atletismo.

Pese a reconocer que es "duro" no poder estar en el final de la temporada de atletismo, Olmedo quiso expresar su deseo por "poder continuar" con lo que más le gusta: el deporte. "El objetivo que me pongo para la próxima temporada es llegar al Campeonato de España de pista cubierta, pero no me gusta pensar en ello, lo primero es la salud y recuperarse bien", sentenció.