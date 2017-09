Majka: "Me lo he tomado como algo personal"

El ciclista polaco Rafal Majka (Bora Hansgrohe) aseguró haberse "tomado como algo personal" conseguir la victoria de etapa lograda en la decimocuarta etapa de la Vuelta a España, con final en el Alto de la Pandera, después de aguantar el pulso al grupo de favoritos, que trataba de recortar distancias.

"Tenía buenas piernas al final. Debía ganar por mis compañeros y por el patrocinador. Cuando supe la ventaja que tenía me fui a por todas y me lo he tomado como algo personal. He tirado de vatios y a diez kilómetros para el final sabía que iba a ganar esta etapa", afirmó el vencedor de la jornada.