El 'MAPFRE' se sitúa tercero en la aproximación a Madeira

El 'MAPFRE' marcha en la tercera posición de la flota que navega hacia Ciudad del Cabo, meta de la segunda etapa de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo a vela con escalas, después de unas intensas primeras 24 horas de navegación tras la salida de Lisboa y tras optar por una ruta más al Oeste.

"Hay una enorme zona de calma de 500 millas detrás de Madeira, así que no queremos terminar a sotavento de ella", explicaba Dee Caffari desde el 'Turn the Tide on Plastic', recordando que si optasen por ir hacia las Islas Canarias, más al Sur, "hay un potencial sistema de baja presión que podría ser un problema". "Todas las rutas nos llevan al oeste de Madeira", añadía.