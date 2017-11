El 'MAPFRE' persigue al 'Vestas' camino al Ecuador

El 'MAPFRE' navega en la segunda posición de la flota que navega hacia Ciudad del Cabo (Sudáfrica), meta de la segunda etapa de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo a vela con escalas, persiguiendo al 'Team Vestas', que lidera y que intenta abrir brecha con sus perseguidores camino del Ecuador.

El equipo de Charlie Enright, que lleva a bordo al español Roberto 'Chuny' Bermúdez, realizó una oportuna trasluchada en la noche del martes que le ayudó a colocarse en cabeza, desde donde está manteniendo una dura pugna con el resto de los barcos, sobre todo con el de Xabi Fernández que trata de que no se marche.

Ahora, según indican desde el 'MAPFRE', conforme avancen al Sur el viento bajará presumiblemente de intensidad después de unos primeros días de etapa de mucho viento. "Los últimos días hemos intentado ganar Oeste para estar lo suficientemente alejados de las Canarias, Cabo Verde y para posicionarnos para poder cruzar los Doldrums. No ha sido fácil, ha sido muy difícil, con roles muy complicados de prever, mucha nube y esas cosas. Esperamos el siguiente parte de posiciones, yendo tan rápido como podemos, veremos el rendimiento del resto de la flota", advierte Rob Greenhalgh.

El parte de posiciones de las 20.00, hora peninsular española, reflejaba el dominio actual del 'Vestas', que aventajaba en más de once millas al barco español, que tiene cerca al 'AzkoNobel', situado a apenas dos millas de los de Xabi Fernández. El resto va más descolgado con el 'Turn the Tide on Plastic' cerrando la flota a casi 127 millas.