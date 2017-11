Lidia Valentín recibirá en enero su plata olímpica de Pekín'08 y el oro de Londres'12 deberá esperar

La haltera española Lidia Valentín ha avanzado que en enero recibirá la plata olímpica que le corresponde de los Juegos Olímpicos de Pekín'08, pero que el oro de Londres'12 aún deberá esperar, antes de competir en el Mundial de Estados Unidos que la selección española afrontará "con muchas horas de dedicación y sin ningún tipo de atajos", a diferencia de "muchos países que están manchados" por el dopaje.

"La medalla de Pekín está en el Comité Olímpico Español y la vi hace dos semanas, me la enseñó Alejandro Blanco. Me reuní con él y fijamos la fecha del 21 de diciembre para que se me entregara en Madrid, pero justo ayer martes me llamó para decirme que se aplaza porque ese día son las elecciones en Cataluña y hay gente que no podría acudir. Lo vamos a hacer en enero", avanzó Valentín ante la prensa la sede del Consejo Superior de Deportes.