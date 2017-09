Kipchoge buscará batir el récord del mundo de maratón con una zapatilla personalizada de Nike

El atleta keniano Eliud Kipchoge intentará este domingo batir el récord del mundo de maratón en Berlín con un modelo de zapatilla personalizado de Nike, la Zoom Vaporfly Elite, con el que espera rebajar el actual registro de 2 horas, 2 minutos y 57 segundos.

"Un récord del mundo, eso es en lo que pienso. Para mucha gente es una barrera; para mí, es menos que mi marca personal", apuntó Kipchoge, que usará una versión personalizada de Nike con una placa de fibra de carbono, además de detalles como la leyenda 'Beyond the limits' en el lateral, 'EK' en la zona medial y los nombres de su mujer, su hija y sus hijos en la plantilla.

La versión para consumidores de Nike Zoom Vaporfly Elite cuenta con una placa de fibra de carbono ligeramente más rígida que la de Kipchoge, y no lleva su mantra, sus iniciales o los nombres de sus familiares.

Para poder acceder a uno de los 99 pares, los miembros han de completar una carrera Just Do It con la app NRC a cualquier hora del domingo 24 de septiembre. Aquellos que lo hagan podrán comprar la zapatilla el 27 de septiembre, tras recibir una notificación en la app NRC, por 500 euros.