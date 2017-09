Kilian Jornet cierra la temporada con victoria y récord en la Marató Pirineu

Kilian Jornet volvió a hacer historia este sábado en la Ultra Pirineu y se mostró imparable en la cuarta edición de la Marató Pirineu, pulverizando todos los récords culminando los 42 kilómetros con un tiempo de 3:44:28, 17 minutos mejor que el crono que había conseguido el año pasado Ismail Razga.

"Aunque me he sentido bastante cansado durante el inicio por agotamiento de las últimas semanas, las sensaciones han ido mejorando a medida que avanzaba la maratón. Esto me ha permitido disputar los últimos kilómetros con Nicolas Martin, ya que ninguno de los dos hemos aflojado en ningún momento", aseguró Jornet tras la prueba.