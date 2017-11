Kilian Jornet recoge su reto 'Summits of My Life' en un libro de reflexiones, sueños y miedos

El séxtuple campeón mundial de skyrunning y tricampeón mundial del Ultra Trail del Mont Blanc 2008, 2009 y 2011, Kilian Jornet, ha recogido su reto 'Summits of my Life' en un libro con imágenes espectaculares de sus ascensiones a las cimas más míticas, pero que también es un autorretrato íntimo lleno de sus reflexiones y miedos.

Editado por Now Books, la obra repasa en sus 208 páginas su amor por la montaña y recoge el récord de la doble ascensión consecutiva al Everest, la última de las cimas que integraban el proyecto 'Summits of My Life', un hito en la historia del deporte de montaña solo al alcance de deportistas como Kilian Jornet.