Joan Vila: "Tenía otras ofertas para la VOR, pero no iba a dudar si era con un equipo español"

El prestigioso navegante español Joan Vila reconoció que tenía "otras ofertas" para volver a hacer la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo a vela por equipos, pero que no dudó cuando recibió la de "un equipo español" como el 'MAPFRE', y dejó claro, pese a ser considerado uno de los mejores del mundo, que "por muy bueno que sea uno no puede llevar a un equipo a la victoria".

"Estaba involucrado en la Copa América y no tenía tiempo para pensar en mi siguiente proyecto. Tenía otras ofertas, pero en mi cabeza estaba que si era para estar en un equipo español no lo iba a dudar", aseguró Vila en su participación en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Repsol y Loterías y Apuestas del Estado.

Sobre las palabras de Xabi Fernández, patrón del equipo, diciendo en tono bromista que para convencerle sólo tenían que "darle todo" lo que quería, el catalán replicó también con una sonrisa. "Lo tenía bastante decidido, pero él no lo sabía", indicó.

Para Vila, el equipo español es "muy equilibrado, muy bueno y no le falta nada". "Sólo que haya muy buena química porque en una regata tan larga eso es importante porque hay tiempos dulces y otros más difíciles", admitió.

Ganador ya de la vuelta al mundo con el 'Illbruck' en 2001-2002, recordó que "cada uno tiene un trabajo a bordo" y que pese a que sea considerado uno de los mejores navegantes del mundo, "las regatas las gana el equipo". "Uno por muy bueno que sea no puede llevar a un equipo a la victoria. Hay labores que no se ven, como la del equipo de tierra que se asegura que el barco esté en perfectas condiciones y que te garantizan el 90 por ciento de la victoria", añadió.

"En la VOR hay muchos casos de favoritos que no han podido ganar por contratiempos. Yo me uní por el equipo y la gente que había detrás, conozco a muchos y el equipo me ha dado más a mí que yo a ellos. Todo el trabajo difícil ya estaba hecho", se sinceró.