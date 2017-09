Joan Coll: "Barcelona fue un salto adelante y la puesta de largo de los Juegos Paralímpicos"

Joan Coll, director general de los Juegos Paralímpicos de Barcelona de 1992, considera un "hecho muy importante y diferencial" que la cita que acogió hace 25 años la capital catalana fuera la primera que contó con el mismo Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de semanas antes, y tiene claro que aquel evento fue "un salto adelante" y su verdadera "puesta de largo" para sucesivas ediciones.

El catalán aclara que "no tenía ninguna relación" antes de este trabajo con el deporte paralímpico, pero que su misión "en realidad era mucho más un objetivo organizativo que de conocer el sector". "Lo conocí muy bien con el tiempo y por la incorporación de una serie de personas e instituciones muy involucradas", añadió Coll, que cifra en "14.000" las personas que trabajaron finalmente en esta organización.

El primer reto que se encontró fue que "la organización deportiva es mucha más compleja" que la de los olímpicos por la diversidad de clases dentro del deporte para discapacitados y las "calificaciones médicas previas" para conseguir que "no haya ventajas competitivas injustas". No hay una final solo de 100 metros sino a lo mejor 12", apuntó.

EL VALOR DE CONTAR CON LA FUNDACIÓN ONCE

Éste considera que el papel de la Fundación ONCE fue "fundamental". "Encontrar una organización así en el resto del mundo es difícil, creo que no existe nada igual. Cuando nos planteamos la dimensión de los Juegos, su incorporación como socio aportó recursos económicos importantísimos, pero también técnicos y de imagen, eso fue también diferencial, fue un apoyo importantísimo", confesó.

Y el 14 de septiembre de 1992 y después de cinco años de trabajo, la llama paralímpica se apagó. "Es un conjunto de emociones difícil de explicar porque trabajas cinco años con un grado de incertidumbre para 15 días, pero eso lo pasa a todos los comités. Me dejó una satisfacción enorme y la sensación de haber cumplido, no solo yo, sino por la aportación de mucha gente, de muchos voluntarios o de la ONCE, fue la suma de muchos esfuerzos que hicieron que realmente se hiciera un salto de calidad muy importante", detalló.