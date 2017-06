Isaac Cantón se proclama campeón de España Sub-23 de ciclismo en ruta

El ciclista de Castilla-La Mancha Isaac Cantón se ha proclamado este sábado campeón de España Sub-23 de ciclismo en ruta, tras terminar primero una prueba en la que fue de menos a más para dar un ataque certero en los últimos kilómetros y superar a sus principales rivales.

El de Argamasilla de Alba aventajó en cuatro segundos al andaluz Álvaro Cuadros y al madrileño Diego Pablo Sevilla. Por detrás, llegarían el aragonés Fernando Barceló y el navarro Diego López. Todos ellos formaron parte de un grupo de escapados numeroso, que se fue formando conforme avanzaba la prueba, y que no decidió a su campeón hasta el último cuarto de la prueba.

La cita, de 145 kilómetros, estuvo compuesta de 119 corredores de las distintas federaciones ciclistas del país. El aragonés reconoció, tras proclamarse nuevo campeón nacional Sub-23, que su estilo es "ser ofensivo" y que, por ello, se fue hacia delante, "sin saber si me iban a secundar o no". Aseguró que ese era el ciclismo que le gustaba, y no dejarlo todo al sprint final, como se presuponía que acabaría la carrera.