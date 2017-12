Las 'Guerreras' cumplen ante Eslovenia pero no evitan a Noruega en octavos

La selección española femenina de balonmano superó (33-26) este viernes a Eslovenia en la última jornada de la primera fase del Mundial de Alemania 2017, con lo que las 'Guerreras' avanzan a octavos de final desde el tercer puesto del Grupo A, el cual les cita contra pronóstico contra la temida Noruega.

De menos a más, las de Carlos Viver sufrieron el buen hacer esloveno en el primer tiempo pero sacaron intensidad y acierto desde la reanudación. La entrada de Darly Zoqbi bajo palos y el liderazgo de Nerea Pena lanzaron el golpe en la mesa de España. Con el pitido final, la calculadora no funcionó. El supuesto cruce favorable por no pasar como última quedó en un choque el lunes contra la campeona del mundo y de Europa, una Noruega que no pudo con Suecia (28-31).