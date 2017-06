Gómez Noya: "Abu Dabi fue una de las mejores carreras de mi vida por lo que supuso personalmente"

EUROPA PRESS

El triatleta español Javier Gómez Noya señaló que Abu Dabi, una de las pruebas de las Series Mundiales donde reapareció después de la lesión en el codo que le impidió estar en los Juegos de Río, fue una de las "mejores carreras" de su vida por lo que le supuso "personalmente".

"Llegar a Abu Dabi y ganarla es más una demostración personal a mí mismo de que estaba ahí, más de la propia importancia de la competición. Fue una de las mejores carreras de mi vida por lo que supuso para mí personalmente", indicó Gómez Noya en un acto de Bridgestone que tuvo lugar este miércoles en el COE donde se presentó la campaña 'Persigue tu sueño supera los obstáculos'.

El gallego está "recuperado" de ese golpe anímico, aunque confesó que no estar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro fue un "palo duro". "Empecé con un Medio Ironman en Dubai que gané, luego gané también la primera prueba de las Series Mundiales en Abu Dabi y eso te da la confianza de saber que estas ahí, que has superado un problema importante y que estás en buena forma", explicó.

"No ir a Río, quizá a nivel deportivo, ha sido el mayor obstáculo de mi carrera. He tenido muchos otros complicados hace ya bastantes años, pero sí, la planificación de la última temporada iba planificada allí y a un mes, cuando ya casi no queda nada, te rompes el codo y no te queda otra que aceptarlo", añadió.

A pesar de no estar en Río, el ferrolano no tiene "ansiedad" por ganar, aunque "evidentemente" le habría gustado estar en la lucha por las medallas. "Ya tengo una medalla olímpica, cinco mundiales, mundiales en diferentes disciplinas y no tengo esa ansiedad, lo que sí que tengo es la ansiedad de seguir disfrutando y verme competitivo", matizó.

"ESTE AÑO ME MOTIVA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE MEDIO IRONMAN"

Ahora el subcampeón olímpico en Londres quiere ir "año a año" y ve Tokyo 2020 todavía "lejano". "Me gusta marcarme objetivos a corto plazo. Ya no soy un chaval y no quiero marcarme objetivos con tanto tiempo. Vamos a centrarnos primero en este año y luego ya pensaremos como nos lo tomamos", indicó.

Su objetivo más cercano es el Mundial, aunque se va a "saltar" la siguiente prueba de las Series Mundiales. "Espero volver a estar en Hamburgo y en las que queden prácticamente hasta el final. Sobre todo este año me motiva el Campeonato del Mundo de Medio Ironman compitiendo en esa distancia y con un nivel muy alto que hay", confesó.

Respecto al buen momento del triatlón español, recalcó que se alegra de "poder vivir" este crecimiento. "A nivel popular en cuanto a pruebas y participantes está a un auge brutal y en las Series Mundiales ahora mismo los tres primeros en la clasificación somos españoles, algo que no había ocurrido nunca tampoco y ojalá siga así hasta final de temporada", subrayó.

"Cuando hay referentes en un deporte, ese deporte crece, pero hay más cosas. El propio deporte en sí engancha, motiva y ojalá que los jóvenes se vayan fijando en mí, en Mario (Mola), en Fernando (Alarza) y les sirva un poco para superarse", sentenció.