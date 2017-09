Froome: "No me gusta perder tiempo, pero me sigo sintiendo bien"

El ciclista británico Chris Froome (Team Sky) reconoció que "no" le gusta "perder tiempo" tras la disputa de la decimoséptima etapa de La Vuelta a España, pero aseguró que se sigue "sintiendo bien" a falta de cuatro jornadas para el final de la última 'grande' del año.

"Sigue siendo una buena posición en la que estar", indicó el líder de La Vuelta. "Creo que todos sabíamos que sería un final duro. Y realmente lo ha sido, especialmente con estas condiciones meteorológicas. Pero el equipo está bien posicionado, me estoy sintiendo bien y estoy deseando que lleguen los tres días restantes", dijo tras la llegada a Los Machucos, puerto inédito en La Vuelta a España.

"Ha sido un puerto típico de La Vuelta. Es la naturaleza de la carrera y es lo mismo para todos. No creo que nadie disfrute de las rampas de más del 25%, pero es como es", manifestó el líder del Team Sky, que volvió a estar perfectamente escoltado por el español Mikel Nieve.

Froome, que cedió 41 segundos con Nibali y 1:22 con Contador, defiende el maillot rojo con 1 minuto y 16 segundos de ventaja respecto al corredor italiano. "Por supuesto que no me gusta perder tiempo, pero me sigo sintiendo bien. Solamente quedan dos días duros y espero que podamos rematar el trabajo", finalizó.