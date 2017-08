Froome: "Ha sido un día muy selectivo para la general"

El ciclista británico Chris Froome (Sky) explicó que la etapa de este miércoles en la Vuelta España fue un "día muy selectivo" en el que tuvo que vigilar los ataques que buscan su liderato, por lo que se centró sobre todo en seguir al italiano Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) y en mantenerse "con los favoritos".

"Estoy muy contento con los resultados de hoy. Ha sido un día muy selectivo para la general, sabíamos que hoy se podría montar una dura batalla para desbancarme del liderato, pero he acabado segundo. No puedo pedir mucho más de lo que he conseguido hoy", indicó.