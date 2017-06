Froome asegura que el Sky nunca le ha ofrecido tomar corticoides

El ciclista británico Chris Froome (Sky), triple ganador del Tour de Francia, ha descartado que su equipo le haya ofrecido tomar en alguna ocasión un corticoide llamado triamcinolona, al tiempo que ha aclarado que tampoco se "distribuía de forma libre" en el Sky tal y como "se ha sugerido".

"Yo solo puedo hablar de mi experiencia en mi equipo. Nunca me han ofrecido triamcinolona en el equipo. Yo no he visto que la triamcinolona se haya distribuido de forma libre, tal y como se ha sugerido", quiso zanjar Froome en declaraciones al diario inglés The Guardian.