Froome: "Es un alivio, pero la Vuelta no ha acabado"

El ciclista británico Chris Froome (Team Sky), ganador de la decimosexta etapa y líder de la general, reconoció sentir "alivio" tras solventar la contrarreloj de este martes, pero aseguró que La Vuelta todavía "no ha acabado".

"Me he limitado a correr a la velocidad que creía la mejor. Desde el coche apenas me estaban dando referencias, por lo que no sabía del todo dónde estaba. Entendía que no eran muy buenas noticias, así que estaba un poco preocupado a mitad de etapa", admitió el actual ganador del Tour.