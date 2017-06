Froome lidera el Team Sky, con Landa y Nieve, en busca de su cuarto Tour de Francia

El ciclista británico Chris Froome será de nuevo el líder del Team Sky en el próximo Tour de Francia en busca de la que sería su cuarta corona, la tercera consecutiva, en una ronda gala a la que irá acompañado de su lugarteniente Geraint Thomas y de los vascos Mikel Landa y Mikel Nieve como escuderos de lujo.

Froome, firme candidato a llegar con el maillot amarillo a París, intentará seguir haciendo historia en el Tour de la mano de Geraint Thomas y Mikel Landa, tras el intento fallido de ambos de conquistar el Giro de Italia por un accidente con una moto de policía que acabó con el galés y retrasó demasiado al vasco, que no obstante acabó y ganó una etapa.

"El Tour de Francia es una carrera especial y sería increíble ganarla por cuarta vez. Luchar por esa cuarta victoria me ha dado mucha motivación. Para mí cada Tour cuenta una historia distinta. Cada Tour es una batalla diferente para llevarse el maillot amarillo y mantenerlo", señaló Froome en declaraciones facilitadas por el equipo.

Así, está impaciente por volver a empezar un Tour de Francia que en este 2017 arranca el 1 de julio en Dusseldorf (Alemania) y acaba el 23 de julio en los Campos Elíseos de la capital gala. "Estamos listos como equipo y no puedo esperar a que empiece. Sinceramente, me encanta el Tour. Es un sentimiento que no tienen en ninguna otra carrera", aportó.