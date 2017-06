Silvia Mas y Patricia Cantero han obtenido este domingo el bronce en 470 femenino tras una medal race muy apretada en la que han cruzado la meta en segunda posición y se suma al oro conseguido ayer por Fernando Echávarri y Tara Pacheco en Nacra 17 en la Copa del Mundo de vela de Santander.

Por su parte, el regatista canario Joaquín Blanco acarició la medalla de bronce durante gran parte de la medal race terminando cuarto en Laser Standard. Blanco lideró la regata de Laser Radial hasta los últimos compases pero finalmente cruzó la meta en segunda posición y termina la final de la copa del mundo en la cuarta plaza. "He salido al agua con el objetivo de hacer una buena regata, a pesar de navegar bien no he podido aguantar la posición y se me ha escapado la medalla".