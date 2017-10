(Crónica) Sergio y Rahm, cara y cruz en el estreno de Valderrama

El de Borriol toma el mando y el vasco sufre en su debut en España Pablo Larrazabal, a un golpe del liderato de Sergio y Luiten El golfista español Sergio García se vistió de líder a las primeras de cambio este jueves en el Andalucía Valderrama Masters, con 66 golpes empatado con el holandés Joost Luiten y uno mejor que un gran Pablo Larrazabal, mientras que Jon Rahm sufrió la exigencia del recorrido sanroqueño en su estreno profesional ante el público español.

Al nuevo episodio del romance entre Sergio y Valderrama, que de 12 torneos tiene once 'Top 10', le siguió el calvario de Rahm. El vasco no tuvo el debut soñado y padeció al campo sanroqueño con cuatro 'bogeys' en la primera vuelta. Pese a un 'birdie' en el tercer hoyo, el de Barrika no se encontró cómodo y, a remolque, no pudo echar mano de otras experiencias en Valderrama.