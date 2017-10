Craviotto, sobre el conflicto catalán: "Son momentos complicados y lo estoy pasando mal"

El piragüista español Saúl Craviotto aseguró que se viven "momentos complicados" en Cataluña y reconoció que lo está "pasando mal", después de asegurar que se "siente catalán" además de estar "orgulloso de ser español", y espera que en los próximos días todo vuelva a su "buen cauce".

"Siempre he sido bastante claro. Yo soy de Lleida, me siento catalán y me siento muy orgulloso de ser catalán. Llevo 17 años viviendo en Asturias, mi mujer es asturiana, mi hija es asturiana, me siento orgulloso de ser español y de representar a España y, además, soy policía nacional. La verdad es que tengo un 'pack' completo y son momentos complicados y lo estoy pasando mal, como todos", reconoció Craviotto en una entrevista concedida a Europa Press tras presentar su libro '4 .