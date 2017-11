Corea del Sur prevé superar los 20 millones de turistas en 2020 gracias a los Juegos de PyeongChang

Ha aumentado los vuelos directos desde Madrid y Barcelona con Seúl para aumentar los 25.000 visitantes españoles Corea del Sur prevé aumentar entre el "20 y 30 por ciento" el número de turistas extranjeros en los próximos dos o tres años, y pasar de los 17 millones de 2016 hasta superar los 20 millones en 2020, por el efecto de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de PyeongChang que se disputarán el próximo año.

El país quiere aprovechar el impulso de los Juegos, y por ello ha puesto en marcha la campaña global 'I am waiting for me in Korea' ('Estoy esperando por mí en Corea'), por la que se seleccionará a 2.018 personas de las que se producirán figuras en 3D en miniatura que se ubicarán en un Estadio Olímpico a escala y algunas de estas personas podrán viajar, incluso, a PyeongChang 2018.