Contador: "Son las piernas las que tienen que decidir"

El ciclista español Alberto Contador (Trek) tendrá que comprobar el estado de sus piernas este fin de semana para valorar posibles ataques, después de una séptima etapa en la que "todos los corredores" comenzaron a notar cierto desgaste, a la espera de descubrir la estrategia del líder Chris Froome (Sky).

"Ayer fue un día muy duro, yo creo que todos los corredores lo hemos notado y sí que es verdad que había que estar atento en el Alto del Castillo. Las piernas no han ido mal, evidentemente los esfuerzos se notan pero no solo yo si no todos los corredores", indicó en la llegada a Cuenca.