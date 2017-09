Contador: "Quizá no he jugado bien mis cartas"

El corredor español Alberto Contador (Trek), que ha terminado en séptima posición en la decimocuarta etapa de la Vuelta a España, ha admitido que la etapa ha sido de mucho "desgaste" y que "quizá" no ha sabido "jugar bien las cartas", aunque se ha mostrado confiado para acercarse al podio en los próximos días.

"No ha habido manera de sacar distancias, era complicado. Había mucho aire y me han picado algo de tiempo. La conclusión de hoy es que ha sido un día de mucho desgaste para todos. Es normal ver a Froome detrás, es su manera de correr. A pesar de todo subía cómodo, quizá no he jugado bien mis cartas", indicó a los medios asistentes al finalizar la etapa.

"Eso son cosas que surgen no es fácil pero todo es posible. No he colaborado con Nibali porque era un puerto complicado en el que había que intentar dar la cara, he visto que tenia chispa y me he ido con Nibali. Lo he hecho todo bien hasta el último kilómetro. No tenía que haber cerrado huecos, ese ha sido mi fallo que he salido a cerrar huecos. Nibali esta fuerte y Froome ha demostrado que tiene una gran escuadra", concluyó.