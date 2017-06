El ciclista español Alberto Contador (Trek) expresó que se sintió "muy contento" con sus "sensaciones" este miércoles porque "tenía fuerza en las subidas" tras terminar séptimo en la cuarta etapa del Criterium Dauphiné, una contrarreloj de 23,5 kilómetros, a tan solo tres semanas de que empiece el Tour de Francia.

"Lo más importante es que me he encontrado bien porque en los últimos años, no sé por qué, no me he encontrado bien en esta prueba. Siempre he perdido tiempo", dijo Contador. "Estoy muy contento con mis sensaciones porque sentí que tenía fuerza en las subidas. Terminé séptimo, todavía estoy fresco y esto es importante", dijo, tras lograr un resultado que le coloca entre los cinco primeros en la clasificación general.