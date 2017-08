Contador: "Mucha gente creí que venía a la Vuelta a despedirme y cumplir"

El ciclista español Alberto Contador (Trek-Segafredo) ha explicado que está "disfrutando mucho" en la Vuelta a España, donde "mucha gente" creía que solo iba a despedirse y "cumplir", al tiempo que no ha descartado una alianza con el líder de la carrera, Chris Froome (Sky), si favorece a ambos.

"Ahora estoy notando y pensando lo que he hecho todos estos años, antes no me fijaba en eso. Me enorgullece y estoy impresionado, me paso el día dando gracias. No tengo miedo al día siguiente de que deje la bici, tengo trabajo con la fundación y ahora con el salto a categoría continental el equipo me mantendrá ocupado", subrayó.