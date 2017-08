Contador: "Froome está muy fuerte, la diferencia con él es muy grande"

El ciclista español Alberto Contador (Trek Segafredo) ha asegurado que el británico Chris Froome (Sky), vencedor de la novena etapa de La Vuelta disputada este domingo entre Orihuela y Cumbre del Sol, está "muy fuerte" y, aunque es optimista, cree que la diferencia con él es "muy grande".

"Froome está muy fuerte. Hoy no he podido seguirle, estaba con un piñón demás, me ha costado mucho salir. La primera parte ha sido una subida cómoda pero no he podido salir al cambio de ritmo. No estoy mal, sólo me ha faltado un poquito más. Sabía que él quería coger distancias y que atacaría, es lógico y normal, aunque la verdad es que la diferencia con él es muy grande", declaró.