Contador expone sus planes de futuro este martes en los Desayunos Deportivos de Europa Press

El ex corredor Alberto Contador, único ciclista español que ha ganado Giro, Tour y Vuelta a España, expondrá este martes (10:00 horas) sus planes de futuro en los Desayunos Deportivos de Europa Press, acto patrocinado por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Repsol, que se celebrará en el hotel InterContinental de Madrid.

Éste es el sexto Desayuno Deportivo de la décima temporada de este foro, que fue inaugurado por el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el español Juan Antonio Samaranch Salisachs, y al que le siguieron en junio el ex secretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky, presidente de la Fundación España Activa desde febrero de este 2017, y el presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado.

Entre ellos, los ex ciclistas Miguel Indurain, el propio Alberto Contador, y Joaquim 'Purito' Rodríguez, el jefe de filas del Movistar Alejandro Valverde, el Director General de La Vuelta, Javier Guillén, y su antecesor, Víctor Cordero, y el mejor atleta y la mejor baloncestista españoles de todos los tiempos, Fermín Cacho y Amaya Valdemoro.

Los presidentes del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el ex del FC Barcelona Sandro Rosell, el entonces del Real Madrid Ramón Calderón, el exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque y el ex entrenador del Real Madrid Rafa Benítez, actualmente en el Newcastle, acudieron también a este 'ágora del deporte'.

Pasaron igualmente por este foro presidentes y expresidentes de federaciones nacionales como José Luis Sáez (baloncesto), José Luis Escañuela (tenis), Gonzaga Escauriaza (golf), Fernando Carpena (natación), José María Odriozola (atletismo), el entonces presidente de la Asociación de Deportistas (AD) Cayetano Martínez de Irujo y la ex Directora General de Deportes del CSD Ana Muñoz.

No faltó la presencia de representantes internacionales como el Embajador para el Legado Olímpico y Paralímpico de Londres 2012, Lord Sebastian Coe; el entonces Embajador del Reino Unido en España, Giles Paxman; el ex Director General de la Volvo Ocean Race (VOR) Knut Frostad, el ex Director General Delegado de ASO Yann Le Moenner, y el español Carmelo Ezpeleta, Director Ejecutivo de DORNA Sports.