El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, expondrá su proyecto en dicho organismo este jueves (10:00 horas) en los Desayunos Deportivos de Europa Press, acto patrocinado por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado y Repsol, que se celebrará en el hotel InterContinental de Madrid.

El pasado jueves 15 de junio, el ex secretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky habló de los objetivos de la Fundación España Activa, de la que es presidente desde el mes de febrero de este 2017 tomando el relevo al Director Ejecutivo de Ingesport, Gabriel Sáez. España Activa es una organización sin ánimo de lucro que pretende impulsar la práctica de la actividad física y hábitos de vida saludables en la sociedad.

Los presidentes del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el ex del FC Barcelona Sandro Rosell, el entonces del Real Madrid Ramón Calderón, el exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque y el exentrenador del Real Madrid Rafa Benítez, actualmente en el Newcastle, acudieron también a este 'ágora del deporte'.

Pasaron igualmente por este foro presidentes y expresidentes de federaciones nacionales como José Luis Sáez (baloncesto), José Luis Escañuela (tenis), Gonzaga Escauriaza (golf), Fernando Carpena (natación), José María Odriozola (atletismo), el entonces presidente de la Asociación de Deportistas (AD) Cayetano Martínez de Irujo y la ex Directora General de Deportes del CSD Ana Muñoz.

No faltó la presencia de representantes internacionales como el Embajador para el Legado Olímpico y Paralímpico de Londres 2012, Lord Sebastian Coe; el entonces Embajador del Reino Unido en España, Giles Paxman; el ex Director General de la Volvo Ocean Race (VOR) Knut Frostad, el ex Director General Delegado de ASO Yann Le Moenner, y el español Carmelo Ezpeleta, Director Ejecutivo de DORNA Sports.