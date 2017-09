Castroviejo: "Quizás me ha entrado miedo cuando ha aparecido la lluvia y he pecado de prudente"

El ciclista español Jonathan Castroviejo (Movistar Team) reconoció que se encontró "físicamente bastante bien" durante su participación en la contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Bergen (Noruega), pero que "quizás" le entró "un poco de miedo" cuando hizo acto de aparición la lluvia.

"Me he encontrado físicamente bastante bien, pero quizás cuando ha aparecido la lluvia al salir me ha entrado un poco de miedo y me he venido abajo, quizá he pecado de prudencia", señaló Castroviejo, que finalizó decimocuarto, a la web de la RFEC.