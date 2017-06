Castroviejo: "Llegué con el objetivo de ganar mi tercer oro y de que fuera un buen test para el Tour"

EUROPA PRESS

El ciclista español Jonathan Castroviejo (Movistar Team) afirmó este viernes que llegaba al Campeonato de España Contrarreloj "con el objetivo de ganar" su tercer oro, y así lo hizo, imponiéndose en Soria, y añadió que también quería que fuera "un buen test para el Tour" de Francia.

"En Suiza sabía que la condición era buena y así lo demostré el primer día, pero en la caída me golpeé el estómago y eso me impedía digerir bien los alimentos, sobre todo con el calor que hacía. Me tuve que retirar, pero después de parar completamente tres días en casa, en los entrenamientos volví a tener buenas sensaciones y llegaba aquí con el objetivo de ganar mi tercer oro y también de que fuera un buen test de cara al Tour", expresó tras colgarse el tercer oro de su carrera en el campeonato nacional.

"La carrera se ha hecho durísima por el calor y el viento en este terreno tan exigente. He tenido un problema mecánico que me ha obligado a cambiar de bici y con ello he perdido las referencias del potenciómetro, pero he tirado de instinto y me he sabido regular para marcar las diferencias en la segunda mitad de crono, que se hacía muy dura con el viento de cara", explicó el de Getxo, que ya ganó en 2013 y 2015.

"Esta distancia, cerca de la hora de esfuerzo, se me da bien y he podido confirmar mi favoritismo, que siempre es algo complicado. Tenía referencias de mis compañeros y ya en los últimos cuatro kilómetros he podido saborear un poco más la victoria y no sufrir tanto en el repecho final porque me han dicho que llevaba un minuto de ventaja", concluyó Castroviejo.